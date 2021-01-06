"Интер" оступился на выезде в матче с "Сампдорией"

Завершился матч 16 тура Серии А "Сампдория" - "Интер". Хозяева смогли одержать победу со счетом 2:1.



Поражение гостей может сказаться на борьбе за верхнюю строчку таблицы. У "Интера" после этого матча осталось 36 очков. Отставание от идущего первым "Милана" в один балл, но у соседей есть матч в запасе. "Сампдория", набрав 20 очков, занимает 11 место.

"Сампдория" - "Интер" 2:1 (2:0)

Голы: Кандрева, 23 (пенальти) - 1:0, Кейта, 38 - 2:0, де Врей, 65 - 2:1

Нереализованный пенальти: Санчес, 12

"Сампдория": Аудеро, Тонелли (Берешиньски, 68), Ауджелло, Колли, Йосида, Торсбю, Адриен Силва (Аскильдсен, 75), Дамсгор, Кандрева, Кейта Бальде (ла Гумина, 90), Янкто (Лерис, 75).