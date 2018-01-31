"Интер" отдал Нагатомо в аренду "Галатасараю"

Японский защитник "Интера" Юто Нагатомо перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста на полгода. Информация об опции выкупа не разглашается.

31-летний Нагатомо выступал за "Интер" с 2011 года, провел за клуб 211 матчей и забил 11 голов. Ранее играл за "Токио" и "Чезену". За сборную Японии сыграл 101 матч и забил 3 мяча. Чемпион Японии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Азии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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