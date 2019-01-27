"Интер" отказал "Арсеналу" в обмене игроками

"Арсенал" пытается заполучить хавбека "Интера" Ивана Перишича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "канониры" предложили взамен своего хавбека Месута Озила, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" хочет взять 29-летнего хорвата в аренду с возможностью выкупа, но "нерадзурри" настаивают на полноценном трансфере за 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Перишича три забитых мяча и шесть результативных передач в 25 играх.

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