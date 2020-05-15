"Интер" отказал "Арсеналу" в трансфере Бареллы

Лондонский "Арсенал" предпринял попытку заполучить полузащитника "Интера" Николо Бареллу.

Сообщается, что "канониры" сделали запрос о возможности подписания итальянского хавбека, но миланский клуб дал понять, что не собирается расставаться с игроком.

23-летний футболист присоединился к "нерадзурри" прошлым летом на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

В дебютном сезоне в составе "Интера" Барелла забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 29 матчах.

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