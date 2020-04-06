"Интер" отказал "Барселоне" в обмене Лаутаро Мартинеса на двух защитников с доплатой

"Интер" отклонил предложение "Барселоны" о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" были готовы заплатить за аргентинца определённую сумму, а также включить в сделку двух защитников Нелсона Семеду и Хуниора Фирпо.

"Нерадзурри" такие условия не устроили - миланский клуб предпочитает получить реальные деньги, а не других игроков.

Напомним, что сумма отступных в контракте Мартинеса составляет 111 миллионов евро.

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