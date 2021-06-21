"Интер" отказал "Челси" в обмене игроками

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"Интер" отказал "Челси" в обмене игроками

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Лондонский "Челси" не сумел договориться с "Интером" об обмене фланговыми защитниками.

По информации Sportitalia, "синие" хотели заполучить Ашрафа Хакими, предложив взамен Маркоса Алонсо с доплатой.

Миланский клуб ответил отказом, поскольку хочет заработать на продаже марокканского фулбека не менее 70 миллионов евро, и это должна быть чистая сумма наличными.

На Хакими также претендует ПСЖ, который теперь лидирует в гонке за игроком.

Не пропустите: "Интер" может переманить одного из лидеров "Милана". | http://soccernews.ru
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