"Интер" отказал "Челси" в обмене игроками
Лондонский "Челси" не сумел договориться с "Интером" об обмене фланговыми защитниками.
По информации Sportitalia, "синие" хотели заполучить Ашрафа Хакими, предложив взамен Маркоса Алонсо с доплатой.
Миланский клуб ответил отказом, поскольку хочет заработать на продаже марокканского фулбека не менее 70 миллионов евро, и это должна быть чистая сумма наличными.
На Хакими также претендует ПСЖ, который теперь лидирует в гонке за игроком.
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|27
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