"Интер" отказал "Челси" в обмене игроками

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Лондонский "Челси" не сумел договориться с "Интером" об обмене фланговыми защитниками.

По информации Sportitalia, "синие" хотели заполучить Ашрафа Хакими, предложив взамен Маркоса Алонсо с доплатой.

Миланский клуб ответил отказом, поскольку хочет заработать на продаже марокканского фулбека не менее 70 миллионов евро, и это должна быть чистая сумма наличными.

На Хакими также претендует ПСЖ, который теперь лидирует в гонке за игроком.

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