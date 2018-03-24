"Интер" отказал "Челси" в трансфере Икарди

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"Интер" отказал "Челси" в трансфере Икарди

"Интер" отвергнул предложение "Челси" по форварду Мауро Икарди.

Как сообщает The Sport Review, "нерадзурри" не намерены расставаться со своим бомбардиром за такую маленькую цену. Напомним, что "Челси" предложил за аргентинца 63 миллиона евро.

Отметим, что в услугах Икарди также заинтересован мадридский "Реал".

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