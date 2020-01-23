"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в аренде уругвайского хавбека

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"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в аренде уругвайского хавбека

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Интером" о трансфере полузащитника Матиаса Весино.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" хотели арендовать уругвайца до конца текущего сезона, но получили отказ.

Возможно, "Интер" решил сохранить 28-летнего футболиста, чтобы использовать его в сделке по обмену на хавбека "Наполи" Аллана.

"Нерадзурри" купили Весино летом 2017 года, с тех пор он сыграл 88 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 23 миллиона евро.

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