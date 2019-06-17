"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в обмене игроками

Теги манчестер юнайтединтер миланромелу лукакумилан шкриньяртрансферы

"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в обмене игроками

"Манчестер Юнайтед" предложил "Интеру" совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Corriere dello Sport, "красные дьяволы" были готовы отпустить в Милан Ромелу Лукаку, если бы в обратном направлении проследовал Милан Шкриньяр.

"Нерадзурри" такой вариант не устроил и клуб ответил отказом.

Ранее "Интер" пытался включить в сделку Ивана Перишича и Мауро Икарди, однако эти футболисты оказались неинтересны "МЮ".

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