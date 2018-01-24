"Интер" отказал "Зениту" в аренде Эдера

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"Интер" отказал "Зениту" в аренде Эдера

"Зенит" не сумел договориться по трансферу нападающего "Интера" Эдера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, российский клуб намеревался арендовать футболиста на полгода, но получил отказ.

Также форвардом интересовался "Кристал Пэлас", который предлагал 3 миллиона евро за его шестимесячную аренды с правом последующего выкупа за 7 миллионов. Впрочем миланцы наотрез отказались расставаться с 31-летним Эдером.

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