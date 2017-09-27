"Интер" отказался от идеи подписать Озила

Миланский "Интер" не намерен подписывать полузащитника "Арсенала" Месута Озила, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" отказались от идеи заполучить звёздного немца из-за его высоких требований по зарплате.

Напомним, что контракт 28-летнего Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и он может стать свободным агентом.

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