"Интер" отказался от своих притязаний на Рафинью

Миланский "Интер" отказался от своих притязаний на полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару.

Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" были заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека, однако они так и не смогли достичь соглашения с "сине-гранатовыми", которые требовали за бразильца 30 миллионов евро, по сумме компенсации за него.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Рафинья провел в "Интере" на правах аренды.

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