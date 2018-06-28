"Интер" отказался от своих притязаний на Рафинью

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"Интер" отказался от своих притязаний на РафиньюМиланский "Интер" отказался от своих притязаний на полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару.

Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" были заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека, однако они так и не смогли достичь соглашения с "сине-гранатовыми", которые требовали за бразильца 30 миллионов евро, по сумме компенсации за него. 

Напомним, вторую часть прошлого сезона Рафинья провел в "Интере" на правах аренды.

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