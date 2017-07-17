"Интер" отказался покупать Турана

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"Интер" отказался покупать Турана

"Барселона" пытается избавиться от полузащитника Арды Турана.

Как сообщает Calciomercato, каталонский клуб предложил "Интеру" купить 30-летнего турка, однако "нерадзурри" ответили отказом.

Напомним, что Туран не входит в планы нового главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

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