"Интер" отказался включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу
Миланский "Интер" отверг предложение "Барселоны" включить бразильского полузащитника Рафинью Алькантару в сделку по аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, в услугах Рафиньи не заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте.
"Интер" готов расстаться с Мартинесом, но предлагает для сделки только два вариант: выплата полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро либо 90 миллионов и один игрок, который будет интересен миланцам.
Стоит отметить, что Рафинья ранее играл за "Интер", а в нынешнем сезоне выступает за "Сельту" на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14