"Интер" отказался включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу

Миланский "Интер" отверг предложение "Барселоны" включить бразильского полузащитника Рафинью Алькантару в сделку по аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, в услугах Рафиньи не заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

"Интер" готов расстаться с Мартинесом, но предлагает для сделки только два вариант: выплата полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро либо 90 миллионов и один игрок, который будет интересен миланцам.

Стоит отметить, что Рафинья ранее играл за "Интер", а в нынешнем сезоне выступает за "Сельту" на правах аренды.

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