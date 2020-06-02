"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро
"Барселона" снова потерпела неудачу в переговорах по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Сообщается, что "сине-гранатовые" предложили за аргентинца 60 миллионов евро, а также двух игроков - Нелсона Семеду и Артуро Видаля.
Миланский клуб такие условия не устроили, поэтому каталонцы получили очередной отказ.
"Интер" продолжает настаивать на выплате полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро. Единственная альтернатива - 90 миллионов + один футболист, предположительно, Хуниор Фирпо.
Не пропустите: "Интер" согласовал условия контракта с "новым Пирло". | http://soccernews.ru
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|Осасуна
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|20
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