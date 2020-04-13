"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
Миланский "Интер" ответил отказом "Барселоне" на предложение включить в сделку по Лаутаро Мартинесу одного из трёх футболистов "сине-гранатовых".
По информации журналиста Николо Скиры, каталонский клуб готов отпустить в Италию Нелсона Семеду, Ивана Ракитича или Хуниора Фирпо. Впрочем, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте не заинтересован ни в одном из них.
В связи с этим "Интер" продолжает настаивать на том, что приобрести аргентинского форварда можно только за полную сумму отступных - 111 миллионов евро.
"Барса" из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вряд ли сможет позволить себе такие траты ближайшим летом.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14