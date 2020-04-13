"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу

Миланский "Интер" ответил отказом "Барселоне" на предложение включить в сделку по Лаутаро Мартинесу одного из трёх футболистов "сине-гранатовых".

По информации журналиста Николо Скиры, каталонский клуб готов отпустить в Италию Нелсона Семеду, Ивана Ракитича или Хуниора Фирпо. Впрочем, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте не заинтересован ни в одном из них.

В связи с этим "Интер" продолжает настаивать на том, что приобрести аргентинского форварда можно только за полную сумму отступных - 111 миллионов евро.

"Барса" из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вряд ли сможет позволить себе такие траты ближайшим летом.

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