"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу

Теги интер миланатлетико мадридтоттенхэмлаутаро мартинес

"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро МартинесуФото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес останется в итальянском клубе.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" и "Тоттенхэм" сделали "неррадзури" предложение в размере порядка 90 миллионов евро (основная сумма + бонусы) за трансфер форварда сборной Аргентины, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что после продажи Лукаку "Интер" больше не намерен расставаться с лидерами команды.

Также не пропустите: Карло Анчелотти делал официальное заявление по поводу Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов