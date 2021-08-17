"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу
Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес останется в итальянском клубе.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" и "Тоттенхэм" сделали "неррадзури" предложение в размере порядка 90 миллионов евро (основная сумма + бонусы) за трансфер форварда сборной Аргентины, однако получили отказ.
Ранее сообщалось, что после продажи Лукаку "Интер" больше не намерен расставаться с лидерами команды.
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|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
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|27
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|8
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18