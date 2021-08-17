"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу

Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес останется в итальянском клубе.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" и "Тоттенхэм" сделали "неррадзури" предложение в размере порядка 90 миллионов евро (основная сумма + бонусы) за трансфер форварда сборной Аргентины, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что после продажи Лукаку "Интер" больше не намерен расставаться с лидерами команды.

Также не пропустите: Карло Анчелотти делал официальное заявление по поводу Роналду. | http://soccernews.ru