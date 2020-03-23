"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

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"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

"Барселона" сделала конкретное предложение о приобретении форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" были готовы расстаться в обмен на аргентинца с 70 миллионами евро, а также Нелсоном Семеду и Артуро Видалем.

Впрочем, "Интер" ответил каталонскому клубу отказом, рассчитывая выручить за одного из своих лидеров 111 миллионов евро без включения в сделку других игроков.

Напомним, что Мартинеса попросил купить его соотечественник капитан "Барсы" Лионель Месси. В текущем сезоне нападающий "нерадзурри" забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.

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