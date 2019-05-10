"Интер" отклонил предложение "Ювентуса" об обмене игроками

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"Интер" отклонил предложение "Ювентуса" об обмене игроками

Туринский "Ювентус" предпринял попытку заполучить форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщает итальянская пресса.

"Старая синьора" предложила миланскому клубу обменять аргентинца на бразильского вингера Дугласа Косту с доплатой.

Однако "нерадзурри" такие условия не устроили, они предпочитают продать скандального футболиста за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Икарди сыграл за "Интер" 34 матча, забил 16 мячей и сделал 5 ассистов. В активе 28-летнего Косты 25 игр, 1 гол и 2 результативные передачи.

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