"Интер" отклонил предложения двух грандов АПЛ по Шкриньяру

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"Интер" отклонил предложения двух грандов АПЛ по Шкриньяру

Миланский "Интер" отклонил предложения двух английских топ-клубов по защитнику Милану Шкриньяру, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, купить 23-летнего словака пытались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". И "горожане", и "красные дьяволы" были готовы заплатить за перспективного центрбека 60 миллионов евро.

Однако "Интер" надеется сохранить Шкриньяра и пока не рассматривает вариант с продажей футболиста.

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