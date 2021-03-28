"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров
Фото: твиттер SempreInter/Автор неизвестен
Миланский "Интер" намерен сохранить ведущих игроков, несмотря на то, что клуб может сменить владельца из-за финансовых проблем корпорации Suning, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб отказал "Барселоне", которая интересовалась нападающими Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку, а также полузащитником Николо Бареллой. Последним также интересовались "Атлетико", "Бавария" и "Тоттенхэм". "Шпоры" также пытались купить защитника Милана Шкриньяра, а "Манчестер Сити" проявлял интерес к защитнику Алессандро Бастони. Кроме того, ПСЖ делал предложение по трансферу полузащитника Марцело Брозовича.
Напомним, что "Интер" уверенно лидирует в Серии А.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18