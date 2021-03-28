"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров

Фото: твиттер SempreInter/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен сохранить ведущих игроков, несмотря на то, что клуб может сменить владельца из-за финансовых проблем корпорации Suning, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб отказал "Барселоне", которая интересовалась нападающими Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку, а также полузащитником Николо Бареллой. Последним также интересовались "Атлетико", "Бавария" и "Тоттенхэм". "Шпоры" также пытались купить защитника Милана Шкриньяра, а "Манчестер Сити" проявлял интерес к защитнику Алессандро Бастони. Кроме того, ПСЖ делал предложение по трансферу полузащитника Марцело Брозовича.

Напомним, что "Интер" уверенно лидирует в Серии А.

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