"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров

Теги интер миланлаутаро мартинесромелу лукакумилан шкриньярмарцело брозович

"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров

Фото: твиттер SempreInter/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен сохранить ведущих игроков, несмотря на то, что клуб может сменить владельца из-за финансовых проблем корпорации Suning, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб отказал "Барселоне", которая интересовалась нападающими Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку, а также полузащитником Николо Бареллой. Последним также интересовались "Атлетико", "Бавария" и "Тоттенхэм". "Шпоры" также пытались купить защитника Милана Шкриньяра, а "Манчестер Сити" проявлял интерес к защитнику Алессандро Бастони. Кроме того, ПСЖ делал предложение по трансферу полузащитника Марцело Брозовича.

Напомним, что "Интер" уверенно лидирует в Серии А.

Не пропустите: "Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания в компенсированное время вырвала победу у Грузии

Испания в компенсированное время вырвала победу у Грузии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов