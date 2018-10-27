"Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Шкриньяру
Миланский "Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику Милану Шкриньяру, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 23-летнего словака 75 миллионов евро, однако "нерадзурри" ответили отказом.
"Интер" купил Шкриньяра летом 2017 года за 27 миллионов евро. В активе центрбека 50 матчей и 4 гола.
Не пропустите: "Интер" нацелился на перспективного немца. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11