"Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Шкриньяру

Миланский "Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику Милану Шкриньяру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 23-летнего словака 75 миллионов евро, однако "нерадзурри" ответили отказом.

"Интер" купил Шкриньяра летом 2017 года за 27 миллионов евро. В активе центрбека 50 матчей и 4 гола.

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