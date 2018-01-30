"Интер" отклонил щедрое предложение от европейского топ-клуба по Шкриньяру

Миланский "Интер" отклонил щедрое предложение от европейского топ-клуба по своему защитнику Милану Шкриньяру.

Об этом, как информирует Football Italia, сообщил агент 22-летнего бека Кароль Ксонто. В частности, он заявил: "Я не хочу давать конкретику, но я могу подтвердить, что один из топ-клубов сделал предложение в размере 60-65 миллионов евро".

Отметим, что Шкриньяром интересуются мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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