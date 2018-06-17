"Интер" отклонил щедрое предложение по Шкриньяру

Миланский "Интер" отклонил щедрое предложение по защитнику Милану Шкриньяру.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за 23-летнего словака 65 миллионов евро, однако "нерадзурри" ответили отказом.

"Интер" рассчитывает продлить контракт с Шкриньяром, увеличив футболисту зарплату до 2,2 миллионов евро в год.

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