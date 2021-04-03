"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро
Фото: Твиттер @RomeluLukaku9
Финансовая ситуация в "Интере" заставляет задуматься о возможной продаже нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.
Бельгиец может сменить команду уже летом, если итальянцы получат достойное предложение.
По данным источника, руководство хотело бы оставить футболиста, но общемировой кризис на фоне пандемии коронавируса отразился и на итальянском гранде. Финансовые потери подталкивают боссов клуба к продаже ряда игроков, среди которых может оказаться и 27-летний форвард.
"Интер" готов рассматривать предложения от потенциальных покупателей, готовых выложить за Лукаку как минимум 120 миллионов евро.
В текущем сезоне бельгиец выходил на поле за "неррадзури" в 34 матчах, в которых забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач.
Читать также: "Реал" хочет купить Лукаку | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 апреля
-
Клопп удивлен тому, что Трента не вызвали в сборную Англии
-
Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии"
-
В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб
-
"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро
-
Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала"
-
"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина"
-
Боярский назвал идеального кандидата на замену Рибалте
-
"Зенит" подтвердил уход Рибалты
-
"Леванте" дома неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Вингер "Марселя" Товен заинтересовал четыре клуба
-
Тухель прокомментировал слухи о переходе Агуэро
-
"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко
-
Супруга Малафеева укротила большую змею. Муж назвал ее безумной (видео)
-
Стали известны место и дата финала Кубка Италии
-
Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"
-
Камавинга летом уйдет из "Ренна"
-
Верратти не поможет ПСЖ в матче против "Баварии"
-
Зидан высказался о травме Рамоса
-
Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17