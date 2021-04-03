"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро

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Финансовая ситуация в "Интере" заставляет задуматься о возможной продаже нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

Бельгиец может сменить команду уже летом, если итальянцы получат достойное предложение.

По данным источника, руководство хотело бы оставить футболиста, но общемировой кризис на фоне пандемии коронавируса отразился и на итальянском гранде. Финансовые потери подталкивают боссов клуба к продаже ряда игроков, среди которых может оказаться и 27-летний форвард.

"Интер" готов рассматривать предложения от потенциальных покупателей, готовых выложить за Лукаку как минимум 120 миллионов евро.

В текущем сезоне бельгиец выходил на поле за "неррадзури" в 34 матчах, в которых забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач.