"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Икарди

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"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Икарди

Накануне стало известно, что ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по трансферу нападающего Мауро Икарди в размере 50 миллионов евро плюс до 10 миллионов бонусами.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб посчитал указанные условия неприемлемыми и ответил отказом.

Сообщается, что "Интер" хочет заработать больше на продаже 27-летнего аргентинца. "Нерадзурри", учитывая кризис, готовы снизить цену (70 миллионов евро), но незначительно.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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