"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса

"Интер" определился с требованиями к "Барселоне" по переходу форварда Лаутаро Мартинеса, утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, миланский клуб просит от сине-гранатовых 90 миллионов евро, хавбека Артуро Видаля и форварда Антуана Гризманна на год аренды.

Если "Барселона" пойдет на данные условия, клуб сможет сэкономить на зарплате Гризманна, но не получит никакой компенсации за игрока, за которого летом 2019 года заплатили 100 млн евро.

У "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро.

Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.

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