"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса

Теги барселоналаутаро мартинесинтер миланантуан гризманнартуро видаль

"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса

"Интер" определился с требованиями к "Барселоне" по переходу форварда Лаутаро Мартинеса, утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, миланский клуб просит от сине-гранатовых 90 миллионов евро, хавбека Артуро Видаля и форварда Антуана Гризманна на год аренды.

Если "Барселона" пойдет на данные условия, клуб сможет сэкономить на зарплате Гризманна, но не получит никакой компенсации за игрока, за которого летом 2019 года заплатили 100 млн евро.

У "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро.

Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.

Читайте также: "Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"

Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов