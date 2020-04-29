"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
"Интер" определился с требованиями к "Барселоне" по переходу форварда Лаутаро Мартинеса, утверждает Sport Mediaset.
По данным источника, миланский клуб просит от сине-гранатовых 90 миллионов евро, хавбека Артуро Видаля и форварда Антуана Гризманна на год аренды.
Если "Барселона" пойдет на данные условия, клуб сможет сэкономить на зарплате Гризманна, но не получит никакой компенсации за игрока, за которого летом 2019 года заплатили 100 млн евро.
У "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро.
Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.
Читайте также: "Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"| http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
Лента новостей
-
Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива"
-
Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
-
"Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии
-
Легенда ЦСКА поделился мнением о Марко Николиче, который может возглавить "Локомотив"
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб
-
Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу
-
Кафельников поделился мнением о перспективах сезона РПЛ
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
-
Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом
-
Уткин сравнил Месси и Роналду
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
-
"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии
-
Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14