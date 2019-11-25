"Интер" озвучил диагноз Бареллы, который расплакался из-за травмы

Стал известен характер травмы полузащитника миланского "Интера" Николо Бареллы.

Напомним, что в субботнем матче с "Торино" футболист травмировал колено и покинул поле в слезах.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", у 22-летнего хавбека диагностировано повреждение хряща в коленной чашечке.

Барелле придётся перенести операцию. Ожидается, что он пропустит остаток календарного года.

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