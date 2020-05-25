"Интер" озвучил ПСЖ свои требования по трансферу Икарди

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"Интер" озвучил ПСЖ свои требования по трансферу Икарди

Миланский "Интер" готов грядущим летом окончательно расстаться с нападающим Мауро Икарди.

По информации журналиста Николо Скиры, "нерадзурри" хотят выручить от продажи скандального аргентинца 55-60 миллионов евро.

Ранее итальянский клуб требовал за форварда 70 миллионов, однако в условиях кризиса решил умерить свои аппетиты.

Текущий сезон Икарди провёл в ПСЖ на правах аренды, в его активе 20 голов и 4 ассиста в 31 матче.

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