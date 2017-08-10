"Интер" озвучил стоимость Кондогбия

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"Интер" озвучил стоимость Кондогбия

Миланский "Интер" рассматривает вариант с продажей полузащитника Жоффрея Кондогбия.

Напомним, что на 24-летнего француза претендует "Валенсия". "Летучие мыши" хотят арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Впрочем, как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, "Интер" намерен выручить больше от трансфера Кондогбия. "Нерадзурри" оценивают хавбека в 30 миллионов евро.

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