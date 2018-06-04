"Интер" передумал продавать своего ветарана

Миланский "Интер" передумал продавать полузащитника Антонио Кандреву, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" не планируют выставлять на трансфер 31-летнего вингера и намерены продлить с ним контракт.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. Действующий же договор истекает в 2020 году.

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