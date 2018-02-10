"Интер" перехватил трансферную цель "Реала"

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"Интер" перехватил трансферную цель "Реала"

Миланский "Интер" перехватил трансферную цель мадридского "Реала" в лице форварда "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинеса.

"У Лаутаро было предложение от "Реала", но он выбрал "Интер", так как желает получать больше игровой практики. Он хочет играть важную роль в клубе и быть футболистом, вокруг которого строится игра команды" - приводит слова агента футболиста Роландо Сарате Goal.com.

Ранее стало известно, что трансфер 20-летнего Мартинеса обойдётся "нерадзурри" в 33 миллиона долларов. | http://soccernews.ru

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