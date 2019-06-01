"Интер" перехватил трансферную цель "Зенита"

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"Интер" перехватил трансферную цель "Зенита"

Хавбек "Фенербахче" Элиф Элмас продолжит карьеру в миланском "Интере", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали летний трансфер 19-летнего македонца. Сумма сделки составит 11 миллионов евро.

"Нерадзурри" в гонке за перспективным полузащитником опередили "Наполи", "Лацио", "Фиорентину" и "Зенит".

В текущем сезоне Элмас сыграл за "Фенербахче" 40 матчей и забил 4 гола.

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