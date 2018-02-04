"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины

Теги лаутаро мартинесинтер миланатлетико мадридрасинг клуб

"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной АргентиныМиланский "Интер" перехватил у мадридского "Атлетико" форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует La Gazetta Dello Sport, "нерадзурри" близки к достижению соглашения с 20-летним нападающим и его клубом о переезде игрока в Италию уже следующим летом. За перспективного футболиста "Интер" заплатит 18 миллионов евро.

Напомним, Спаллетти прокомментировал ничью "Интера" с "Кротоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс 30 63
2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
28 Бельграно 30 26
29 Кильмес 30 25
30 Альдосиви 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов