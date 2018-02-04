"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины

Миланский "Интер" перехватил у мадридского "Атлетико" форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует La Gazetta Dello Sport, "нерадзурри" близки к достижению соглашения с 20-летним нападающим и его клубом о переезде игрока в Италию уже следующим летом. За перспективного футболиста "Интер" заплатит 18 миллионов евро.