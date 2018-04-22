"Интер" переиграл "Кьево" и другие результаты 34-го тура Серии А
Представляем результаты 34-го тура итальянской Серии А.
"Кьево" – "Интер" 1:2
Голы: Икарди, 50 - 0:1, Перишич, 61 - 0:2, Стемпиньски, 90 - 1:2
"Кьево": Соррентино, Бани, Ярошиньски (Кастро, 60), Каччаторе, Томович, Ригони, Радованович, Джаккерини (Бирса, 67), Хетемай, Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Валеро (Весино, 77), Брозович, Рафинья, Перишич (Кандрева, 89), Икарди, Карамо (Сантон, 67).
Предупреждения: Жоау Канселу (45), Пуччарелли (75).
"Удинезе" – "Кротоне" 1:2
Голы: Лазанья, 5 - 1:0, Сими, 7 - 1:1, Фараони, 86 - 1:2
"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Барак, Фофана, Бехрами (Балич, 71), Видмер (Дзампано, 53), Лопес (Янкто, 62), Лазанья.
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони (Айети, 90), Капуано, Барберис, Мандрагора, Роден, Налини (Риччи, 65), Тротта (Сампиризи, 73), Сими.
Предупреждения: Бехрами (58), Янкто (68).
"Лацио" – "Сампдория" 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 32 - 1:0, де Врей, 43 - 2:0, Иммобиле, 85 - 3:0, Иммобиле, 88 - 4:0
"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Иммобиле.
"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Андерсен, Баррето, Торрейра, Рамирес (Линетти, 66), Прат, Сапата (Куальярелла, 60), Капрари (Ковнацки, 53).
Предупреждения: Лейва (24), Прат (25), Торрейра (67).
"Аталанта" – "Торино" 2:1
Голы: Фройлер, 53 - 1:0, Ляйич, 56 - 1:1, Госенс, 64 - 2:1
"Аталанта": Бериша, Кальдара, Манчини (Бастони, 80), Госенс, Толои, Кристанте, де Рон, Гомес, Фройлер, Хатебур (Кастань, 46), Барроу (Корнелиус, 86).
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу, Эдера (Ньянг, 84), Аккуа (Беренгер, 76), Ляйич, Ринкон, Бонифаци (Молинаро, 67), Белотти.
Предупреждения: Кальдара (50), де Рон (54), Ансальди (83), Моретти (90). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Болонья
|34
|39
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|34
|17