"Интер" переиграл "Кьево" и другие результаты 34-го тура Серии А

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"Интер" переиграл "Кьево" и другие результаты 34-го тура Серии А

Представляем результаты 34-го тура итальянской Серии А.

"Кьево" – "Интер" 1:2

Голы: Икарди, 50 - 0:1, Перишич, 61 - 0:2, Стемпиньски, 90 - 1:2

"Кьево": Соррентино, Бани, Ярошиньски (Кастро, 60), Каччаторе, Томович, Ригони, Радованович, Джаккерини (Бирса, 67), Хетемай, Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Валеро (Весино, 77), Брозович, Рафинья, Перишич (Кандрева, 89), Икарди, Карамо (Сантон, 67).

Предупреждения: Жоау Канселу (45), Пуччарелли (75).


"Удинезе" – "Кротоне" 1:2

Голы: Лазанья, 5 - 1:0, Сими, 7 - 1:1, Фараони, 86 - 1:2

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Барак, Фофана, Бехрами (Балич, 71), Видмер (Дзампано, 53), Лопес (Янкто, 62), Лазанья.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони (Айети, 90), Капуано, Барберис, Мандрагора, Роден, Налини (Риччи, 65), Тротта (Сампиризи, 73), Сими.

Предупреждения: Бехрами (58), Янкто (68).


"Лацио" – "Сампдория" 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 32 - 1:0, де Врей, 43 - 2:0, Иммобиле, 85 - 3:0, Иммобиле, 88 - 4:0

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Иммобиле.

"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Андерсен, Баррето, Торрейра, Рамирес (Линетти, 66), Прат, Сапата (Куальярелла, 60), Капрари (Ковнацки, 53).

Предупреждения: Лейва (24), Прат (25), Торрейра (67).


"Аталанта" – "Торино" 2:1

Голы: Фройлер, 53 - 1:0, Ляйич, 56 - 1:1, Госенс, 64 - 2:1

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Манчини (Бастони, 80), Госенс, Толои, Кристанте, де Рон, Гомес, Фройлер, Хатебур (Кастань, 46), Барроу (Корнелиус, 86).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу, Эдера (Ньянг, 84), Аккуа (Беренгер, 76), Ляйич, Ринкон, Бонифаци (Молинаро, 67), Белотти.

Предупреждения: Кальдара (50), де Рон (54), Ансальди (83), Моретти (90). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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