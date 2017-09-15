"Интер" переключил свое внимание с Дракслера и Ди Марии на другого игрока ПСЖ

Теги псжинтер миланджованни ло чельсо

"Интер" переключил свое внимание с Дракслера и Ди Марии на другого игрока ПСЖМиланский "Интер" переключил свое внимание с Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марии на другого игрока французского ПСЖ.

Как информирует FootMercato, в сферу интересов "нерадзурри" попал полузащитник парижан Джованни Ло Чельсо. Предпринять попытки заполучить 21-летнего хавбека итальянский гранд планирует уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ло Чельсо сыграл в четырех матчах за ПСЖ, однако отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Верратти верит в победу своего клуба в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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