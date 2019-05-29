"Интер" перенёс презентацию Конте: названа причина

Миланский "Интер" уже заключил контракт с Антонио Конте, который летом возглавит команду.

Однако, как сообщает итальянская пресса, "нерадзурри" вынужденно перенесли презентацию нового главного тренера.

Дело в том, что 28 мая умер брат действующего наставника Лучано Спаллетти и клуб решил не объявлять о его отставке в такой трагический момент.

Ожидается, что "Интер" представит Конте 30 или 31 мая.

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