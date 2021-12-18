"Интер" - первая за 71 год команда, забившая более 100 голов в Серии А за календарный год

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" благодаря разгромной победе над "Салернитаной" (5:0) достиг отметки в 103 забитых мяча в Серии А за 2021-й год.

"Нерадзурри" стали первой командой с 1950 года, которой удалось отличиться более 100 раз в чемпионате Италии в период с января по декабрь.

71 год назад аналогичное достижение покорилось "Милану". "Россонери" тогда остановились на показателе 120 голов.

Напомним, что "Интер" стал обладателем скудетто в мае, а сейчас является лидером Серии А после 18 туров.

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