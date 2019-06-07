"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"

Теги лоран косиельниарсенал лондонинтер милан

"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"

"Интер" в летнее трансферное окно хочет купить защитника "Арсенала" Лорана Косиельни, пишет Calciomercato.

Новый главный тренер команды Антонио Конте планирует изменить схему. Специалист хочет, чтобы команда играла с тремя центральными защитниками, поэтому ищет подходящего игрока на эту позицию.

Контракт 33-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. "Арсенал" в свою очередь планирует на замену Косиельни приобрести игрока "Барселоны" Умтити. 

В минувшем сезоне француз участвовал в 31 матче, забив 3 гола.

Не пропустите: Нобоа: "Семак - русский Зидан"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азар обратился к болельщикам "Челси"

Азар обратился к болельщикам "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов