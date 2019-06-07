"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"

"Интер" в летнее трансферное окно хочет купить защитника "Арсенала" Лорана Косиельни, пишет Calciomercato.

Новый главный тренер команды Антонио Конте планирует изменить схему. Специалист хочет, чтобы команда играла с тремя центральными защитниками, поэтому ищет подходящего игрока на эту позицию.

Контракт 33-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. "Арсенал" в свою очередь планирует на замену Косиельни приобрести игрока "Барселоны" Умтити.

В минувшем сезоне француз участвовал в 31 матче, забив 3 гола.

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