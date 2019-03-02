"Интер" планирует наказать Икарди

"Интер" не простил форварда Мауро Икарди за его поведение в последнее время.

Как сообщает Todomercadoweb, аргентинскому форварду грозит штраф. Также в скором времени станет известно, когда игрок сможет принять участие в матчах.

Напомним, что Икарди пропустил последние пять матчей из-за проблем с коленом, но медобследование не обнаружило у игрока никаких травм.

Ранее миланский клуб лишил Икарди капитанской повязки.

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