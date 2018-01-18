"Интер" планирует подписать двух игроков из Ла Лиги

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"Интер" планирует подписать двух игроков из Ла ЛигиМиланский "Интер" в текущее трансферное окно планирует подписать сразу двух игроков из испанской Ла Лиги.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, помимо заинтересованности в полузащитнике каталонской "Барселоны" Рафинье Алькантаре, "нерадзурри" также намерены предпринять попытки заполучить вингера "Севильи" Хоакина Корреа.

Напомним, "Интер" определился с альтернативой Рафинье. | soccernews.ru

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