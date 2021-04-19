"Интер" планирует подписать Джеко

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"Интер" планирует подписать ДжекоФото: Твиттер @EdDzeko 
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может продолжить свою карьеру в другом клубе итальянской Серии А, сообщает Calciomercato.

В услугах боснийца все еще проявляет заинтересованность миланский "Интер".

По информации источника, "нерадзурри" уже собирались заполучить 35-летнего нападающего в минувшее зимнее трансферное окно, но сделка не состоялась.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 20 июня 2022 года, таким образом он летом уже сможет вести переговоры с другими клубами без согласования с "Ромой".

В сезоне 2020/2021 Джеко выходил на поле за клуб в 31 матче во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и 2 голевые передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,00 млн €.

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