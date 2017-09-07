"Интер" планирует предпринять новую попытку подписать летнюю трансферную цель "Зенита"

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"Интер" планирует предпринять новую попытку подписать летнюю трансферную цель "Зенита"Миланский "Интер" продолжает следить за защитником "Ромы" Костасом Маноласом, который этим летом был близок к переходу в питерский "Зенит", информирует FootMercato.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно "нерадзурри" планируют предпринять новую попытку заполучить 26-летнего бека римлян, трансферная стоимость которого составляет свыше 30-ти миллионов евро.

Отметим, что Маноласом также интересовался туринский "Ювентус".

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