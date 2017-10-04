"Интер" планирует предпринять попытки подписать ведущего игрока "Баварии"

Миланский "Интер" планирует предпринять попытки подписать ведущего полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Как информирует Corriere dello Sport, "нерадзурри" рассчитывают воспользоваться кризисом, который настиг самый титулованный клуб Германии, и заполучить чилийца уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Видаль забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за "Баварию".

Напомним, "Интер" следит за Пасторе. | soccernews.ru