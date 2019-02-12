"Интер" планирует приобрести игрока "Тоттенхэма"

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"Интер" планирует приобрести игрока "Тоттенхэма"

"Интер" заинтересован во французском полузащитнике "Тоттенхэма" Муссе Сиссоко. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, итальянский клуб планирует купить 29-летнего игрока в летнее трансферное окно. Контракт Сиссоко с "Тоттенхэмом" действует до лета 2021 года. 

Футболист перешёл в "Тоттенхэм" в 2016 году из "Ньюкасл Юнайтед" за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 20 матчах, отметившись 2 ассистами. 

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