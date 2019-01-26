"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником

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"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником

"Интер" планирует продать полузащитника Ивана Перишича, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По данным издания, клуб хочет выставить игрока на продажу. Стоимость хорвата - 40 миллионов евро.

На замену футболисту "Интер" рассматривает хавбека китайского клуба "Далянь Ифан" Янника Феррейра Карраско

В текущем сезоне Перишич участвовал в 25 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 

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