"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником
"Интер" планирует продать полузащитника Ивана Перишича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, клуб хочет выставить игрока на продажу. Стоимость хорвата - 40 миллионов евро.
На замену футболисту "Интер" рассматривает хавбека китайского клуба "Далянь Ифан" Янника Феррейра Карраско.
В текущем сезоне Перишич участвовал в 25 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|О
|1
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|20
|56
|2
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|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
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|Удинезе
|20
|18
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|СПАЛ
|20
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|17
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|20
|17
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|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
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|20
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