"Интер" планирует сменить название и логотип клуба

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"Интер" планирует сменить название и логотип клуба

Руководство миланского "Интера" собирается весной сделать ребрендинг клуба, пишет Football Italia.

По информации источника, в марте будут изменены название и логотип "нерадзурри".

Официальное название "Интера" будет заметно сокращено - с "Football Club Internazionale Milano" до "Inter Milano". Таким образом боссы "чёрно-синих" хотят подчеркнуть наследие между клубом и городом. Значок также претерпит изменения и будет развиваться вокруг букв I и M.

"Интер" благодаря победе над "Ювентусом" догнал в турнирной таблице Серии А лидирующий "Милан", но у конкурента есть игра в запасе.

Не пропустите: Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Интером". | http://soccernews.ru
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