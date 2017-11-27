"Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за Икарди

Теги интер миланмауро икарди

"Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за ИкардиМиланский "Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за своего капитана Мауро Икарди, информируют итальянские СМИ.

Сообщается, что уже в ближайшее время агент и жена 24-летнего форварда Ванда Нара сядет за стол переговоров с руководством "нерадзурри" для обсуждения условий нового контракта для игрока. В новом соглашении аргентинца клуб планирует увеличить сумму отступных за него со 110-ти до 220-ти миллионов евро.

Напомним, Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-Лигу. | soccernews.ru

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