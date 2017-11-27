"Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за Икарди

Миланский "Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за своего капитана Мауро Икарди, информируют итальянские СМИ.

Сообщается, что уже в ближайшее время агент и жена 24-летнего форварда Ванда Нара сядет за стол переговоров с руководством "нерадзурри" для обсуждения условий нового контракта для игрока. В новом соглашении аргентинца клуб планирует увеличить сумму отступных за него со 110-ти до 220-ти миллионов евро.

Напомним, Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-Лигу. | soccernews.ru