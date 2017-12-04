"Интер" планирует заменить Икарди другим форвардом сборной Аргентины
Миланский "Интер" планирует заменить своего ведущего бомбардира Мауро Икарди другим форвардом сборной Аргентины.
Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" интересуются форвардом "Расинга" из Авельянеды Лаутаро Мартинес. В 20-летнем нападающем итальянский гранд видит одного из кандидатов на замену своему капитану, который уже этой зимой перебраться в мадридский "Реал".
Напомним, "Расинг" уже отклонил предложение "Атлетико" по Мартинесу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1