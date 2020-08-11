"Интер" победил "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы: миланцы показали козыри, благодаря которым дорога к финалу выглядит безоблачной!

"Интер", в отличии от предыдущих своих матчей, с первых минут захватил инициативу, не выпуская "Байер" за центральный круг. Немцам не удавалось выйти из-под тисков итальянского прессинга, они нервничали и раз за разом ошибались на своей половине поля, однако моментов на старте встречи не возникало. Это могло дать надежду "Байеру", однако миланцы на 14-й минуте реализовали первую же возможность отличиться: Лукаку принял передачу от Янга в центре штрафной, поработал корпусом и пробил с разворота в защитника, а Барелла выстрелил с отскока метров с 18-ти – точно в дальний нижний угол! 1:0. "Байер" сделал попытку перехватить инициативу и начал катать мяч на чужой половине, однако до обострения у ворот Хандановича дело не доходило. Так прошла 19-я минута, а в последующие десять команды выдали ураганный отрезок. Более активными оказались "нерадзурри", которые на 20-й минуте могли удвоить свое преимущество вследствие прорыва Мартинеса на правый край штрафной и передачи под удар Барелле метров с шести – ее заблокировал Тапсоба. Через минуту оборона "фармацевтов" таки развалилась: Лукаку получил передачу от Янга в штрафной, поставил корпус и в борьбе с Тапсоба протолкнул мяч мимо Градецки – 2:0!

"Интер" тут же мог и разгром устроить, однако Лукаку при выходе 2 в 1 на ворота выстрелил точно в Градецки. Наказание за расточительность прилетело на 25-й минуте, когда Фолланд отдал передачу на правый край штрафной, а Хаверц пробил в ближний угол – сфера залетела в ворота вместе с Хандановичом, 2:1. Впрочем, уже на 27-й арбитр Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти в пользу "нерадзурри" за игру рукой у ​​Синкгравена. Быть бы голу, если бы рефери не пересмотрел повтор – на нем было заметно, что Дейли цеплял мяч плечом. Пенальти отменили! В последней трети первого тайма команды поочередно владели инициативой. "Байер" был активным где-то до 40-й минуты, "Интер" забрал эндшпиль, однако опасных эпизодов у ворот обеих голкиперов не возникало. Наконец, на перерыв футболисты ушли при зыбком преимуществе "нерадзурри".

Второй тайм миланцы также начали с высокой активности, но теперь еще и моменты возникали. Уже на 50-й минуте метров с восьми пробил Гальярдини, попав в Лукаку, а на 53-й после неожиданного розыгрыша стандарта Мартинес врывался на правый край штрафной и крутил с острого угла – Градецки в прыжке выбил мяч! Опасным был и прорыв Гальярдини через всю половину поля "фармацевтов" к их воротам, но в последний момент мяч выбили из-под его ног. "Байер" имел только один неточный удар Диаби, однако на каждую атаку "Интера" старался отвечать контрвыпадом. Новая вспышка остроты произошел после замен на 59-й минуте: Петр Босс выпустил на поле Бэйли, а Антонио Конте бросил в бой Эриксена и Мозеса – а на 64-й еще и добавил к атаке Санчеса. Эриксен сразу вошел в игру, неплохо пробив с линии штрафной в створ, на что Демирбай ответил дальним ударом под перекладину – в обоих случаях блестяще сыграли голкиперы. На 66-й же Алексис мог забивать, получив шикарную передачу от Кристиана и в полном одиночестве пробив вторым касанием метров с 12-ти – Градецки спас "Байер"! Петер Босс сразу отреагировал, выпустив на поле Амири и Уэнделла.

К 75-й минуте "Интер" уверенно ломал игру, но постепенно игра рухнула до контратак и нервов. "Байер" вынужден был лезть вперед, однако создать голевой момент никак не удавалось – на 78-й минуте хороший контрвыпад завершился заблокированным выстрелом Демирбая метров с 23-х, а на 79-й Хаверц и Фолланд пролетели мимо классной передачи Бэйли с левого фланга во вратарскую! "Интер" же был хоть и пассивнее, но острее: на 74-й удар Бареллы с дистанции накрыли, на 76-й Мозес качнул защитника недалеко от ворот и пробил в ближний угол (Градецки парировал), а на 84-й Лукаку получил передачу на ход , ворвался в штрафную и выстрелил – Тапсоба заблокировал. "Интер" мог закрыть игру на 90-й минуте, заработав пенальти после фола Беллараби против Эриксена, но его отменили из-за игру рукой перед падением. Немцы получили более шести минут на спасение встречи, но их хаотичные попытки отыграться успехом не увенчались. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "Интера, " который вышел в полуфинал. Там миланцы встретятся с победителем пары "Шахтер" – "Базель". Дорога в финал выглядит безоблачной?

"Интер" пользуется всеми своими козырями!

Команда Антонио Конте добивается результата, не теряя никаких шансов, играть с ней невероятно трудно (хоть не так давно миланцев и упрекали в том, что они хорошо играют только против команд с нижней части таблицы): в ворота "Наполи" миланцы забивали с первого же момента, "Аталанта" вообще пропустила на первых секундах, а "Хетафе" получил гол с третьего удара. Сложно играть против команды, когда ты де-факто проиграешь со старта. Еще одной проблемой является качество прессинга "Интера". Если этот коллектив решил тебя накрывать – полтайма ты будешь бегать на своей половине без шансов вырваться в центр поля. У "Байера" в первые 20 минут было 55-70% владения мячом, однако весь этот контроль проходил на своей половине, где регулярно происходили ошибки. Затем Леверкузен перехватил инициативу, а "Хетафе" в первые 25 минут вообще загнал "нерадзурри" в их штрафную – правда, обеим командам создать удалось лишь один-два момента, а для мадридцев все завершилось голом на 30-й минуте. Такой он, нынешний "Интер". Класс команды слишком высокий для Лиги Европы.

Еще одним проявлением высокого класса можно назвать замены. Трудно тягаться с командой, которая на 60-х минутах выпускает на усиление атаки Алексиса Санчеса и Кристиана Эриксена, а защиту обновляют Миланом Шкирньяром. Кстати, о защите – оборона "Интера" работает очень качественно, банально блокируя большинство ударов по собственным воротам. Ко всему этому следует добавить шикарную физическую форму итальянцев. При этом нельзя сказать, что "Интер" – идеальный коллектив, который не дает соперникам шансов. Нет, с "нерадзурри" можно играть в открытый футбол, что и показал "Байер" в середине матча. Команда также может долго вылезать из-под прессинга, да и моментов создает не так, чтобы очень много. Кроме того, активность миланцев довольно рваная – они либо начинают хорошо, убавляют активность до середины тайма и забирают эндшпиль, или наоборот. Впрочем, от этого факта у Хандановича работы не прибавляется. Пока именно "нерадзурри" можно назвать реальным фаворитом турнира, их схватка в финале с "Манчестер Юнайтед" может стать очень эпической. Однако, посмотрим! Сегодня пройдут еще 2 четвертьфинала, а после этого финал четырех, где интрига будет не на шутку!